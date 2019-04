Venezia, 18 aprile 2019 – “Fanno sorridere, nonostante l’importanza del tema, le affermazioni della delegazione trattante della Regione in replica al ministro Tria, che vorrebbero spiegarci invece come si applicano i costi storici. Credo che loro, ma soprattutto il presidente Zaia, dovrebbero invece spiegare come mai hanno avvalorato la possibilità di trattenere i 9/10 delle tasse in Veneto e come mai la Giunta ha rifiutato la nostra proposta di fare riferimento ai costi storici nel Pdl approvato in Consiglio regionale”. Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini, interviene sul botta e risposta a distanza tra Regione e ministro dell’Economia sull’autonomia differenziata.

“Quanto ha detto oggi Tria davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale è chiarissimo: alcune richieste del Veneto sono incompatibili con la nostra Costituzione, sia per gli effetti tributari e fiscali, sia per le materie oggetto della proposta. È evidente che in tema di infrastrutture stradali, portuali ed energetiche prevale i’interesse nazionale – sottolinea Fracasso – Zaia prenda atto della necessità di rivedere la proposta di pre-intesa se non vuole finire dentro le sabbie mobili di una interminabile discussione parlamentare che non troverà mai una sintesi con le posizioni di deputati e senatori provenienti dalle altre Regioni”.