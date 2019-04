“Inammissibile e intollerabile”: il deputato e commissario veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, replica così a quegli esponenti del SVP che, secondo alcuni organi di stampa, avrebbero dichiarato la loro contrarietà all’alzabandiera organizzato dagli alpini a Bolzano per la festa “Don Bosco Solidale”, in occasione della prossima Festa della Repubblica.

“Se i fatti riportati dalla stampa venissero accertati, saremmo di fronte ad un atto inaccettabile”, tuona De Carlo. “Vorrei ricordare a questi signori che il loro partito siede in Parlamento e il tricolore è il simbolo del nostro Paese, rappresentato anche da loro in quella sede. Se a loro non va bene, li invito a uscire subito dal Parlamento e a lasciare spazio a chi veramente tiene alla patria. Mi aspetto presto una presa di posizione chiarificatrice da parte dei vertici del SVP”.

“Il tricolore” conclude l’esponente di FdI “non è un simbolo militare, ma rappresenta l’unità nazionale, da Bolzano a Siracusa, e deve sventolare sempre, soprattutto in occasioni importanti come quelle della festa del 2 giugno. Non è ammissibile che un cittadino italiano non rispetti la nostra bandiera”.