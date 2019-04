Vinitaly Verona, 7 aprile 2019 – Il capo del governo Giuseppe Conte, arrivato al Vinitaly nel pomeriggio, non ha mancato di visitare lo Stand del Veneto, primo produttore vincolo d’Italia, accolto dal presidente della Regione Luca Zaia. Presente anche la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gian Marco Centinaio.

Il governatore Zaia, facendo riferimento alle 40.000 bottiglie di solidarietà per le popolazioni colpite dalla tempesta “Vaia” che hanno caratterizzato l’inaugurazione della mattinata, ha tenuto a ringraziare personalmente a nome di tutto il popolo veneto il Presidente del Consiglio per quanto il Governo ha voluto e saputo fare insieme al Dipartimento per la Protezione Civile.

“Al premier – ha detto il governatore – ho anche ricordato che questo deve essere l’anno dell’autonomia del Veneto. Conte ha risposto – e lo ringrazio doppiamente – che il governo ha una parola sola e che sicuramente l’autonomia arriverà. Ha poi avuto parole di grande elogio per la vivacità della nostra economia, in particolare nel settore vitivinicolo, che contribuisce al Pil dell’Italia in modo determinante”.

Nel pomeriggio ha fatto visita al Vinitaly anche Matteo Salvini, che si è soffermato allo stand di Sigaro Toscano dopo essersi trattenuto tra le novità e i prodotti del made in Italy.

Il vicepremier ha voluto assistere alla lezione di un’esperta sigaraia su come si fabbrica un sigaro fatto rigorosamente a mano. “Che spettacolo” il suo commento finale.

Una inaugurazione all’insegna della solidarietà per le popolazioni colpite dalla tempesta “Vaia” dello scorso autunno quella dello stand del Veneto alla 53^ edizione del Vinitaly.

Al taglio del nastro, del colore che fa da sfondo alla bandiera della Regione, con il Governatore del Veneto non hanno voluto mancare la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, e il vicepremier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

La “Magnum” inaugurale stappata è stata il simbolo della riuscita dell’iniziativa #InsiemePerLaMontagnaVeneta, nata da un progetto di Bernardo Piazza per ricavare fondi da donare al conto corrente attivato dalla Regione in aiuto ai territori colpiti da “Vaia”, per rimettere in sesto i terreni devastati dalla furia del Veneto.

Grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori del territorio, sono state prodotte 40.000 bottiglie di spumante bianco, che verranno vendute a cura della sempre presente Associazione Nazionale Alpini, con il ricavato interamente devoluto al fondo della Regione.

“Non poteva esserci inaugurazione migliore, significativa e concretamente rivolta alla solidarietà – ha detto il presidente della Regione – con il vino, il prodotto di punta del Veneto, dedicato ad aiutare persone e territori che hanno sofferto un evento mai visto prima. Siamo orgogliosi che a questo momento particolare abbiano voluto esserci la presidente del Senato e il vicepremier e Ministro dell’Interno, a simboleggiare un’unità che abbiamo potuto toccare con mano nei giorni della tragedia. Ringrazio veramente di cuore anche tutti gli imprenditori che hanno preso parte a questo progetto“.

Da oggi alla conclusione della kermesse veronese, lo Stand del Veneto ospiterà numerose iniziative collegate ai tanti temi sugli scudi nella 53^ edizione del Vinitaly.