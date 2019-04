Vinitaly premia Armando De Zan, della tenuta Polvaro per i suoi grandi vini del territorio, Lison classico, Verduzzo, Cabernet sauvignon, Merlot Apr 6th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Eventi enogastronomici, Pausa Caffè Venezia, 6 aprile 2019 – E’ Armando De Zan, dell’azienda Polvaro di Annone Veneto, il ‘benemerito’ della vitivinicoltura italiana scelto dal Veneto per il premio nazionale “Angelo Betti”, intitolato al fondatore del Vinitaly. Domani, domenica 7 aprile, nella giornata inaugurale del salone internazionale del vino, De Zan riceverà l’ambito riconoscimento dalle mani dall’assessore regionale all’agricoltura Pan, nel corso della manifestazione nazionale che, dal 1973, valorizza i grandi interpreti del mondo enologico delle venti regioni italiane. Il premio, infatti, viene assegnato ogni anno dagli assessori all’agricoltura delle regioni italiane ai migliori professionisti e imprenditori del vino che con il loro lavoro qualificano la produzione vitivinicola ed enologica della propria regione e del proprio paese. La cerimonia di premiazione avverrà al primo piano del Centro Congressi, nello spazio ‘Ristorante d’Autore’, alle ore 16. Insieme alla moglie Elviana Candoni e alle figlie Barbara e Caterina – si legge nella motivazione del premio – Armando De Zan “ha portato avanti le sfide per il continuo miglioramento e il successo in campo internazionale. Profondamente legato alle radici del suo territorio, l’area orientale del Veneto, ha valorizzato la tradizione e la storia locale, riportando agli antichi splendori nel 2009 la proprietà seicentesca della famiglia Polvaro nel cuore del Lison-Pramaggiore, dove produce i grandi vini del territorio: Lison classico, Verduzzo, Cabernet sauvignon, Merlot. Esempio della capacità dell’imprenditoria agricola veneta di conquistare sempre nuovi traguardi e di trasferire la passione per il lavoro e i propri valori alle generazioni future”.

