Vinitaly. All’inaugurazione di domenica anche la presidente del Senato Casellati, il vicepremier Salvini, il ministro dell’Agricoltura Centinaio e il governatore del Veneto Zaia Apr 6th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Cronaca/Politica, Eventi enogastronomici, Lavoro, Economia, Turismo, Riflettore Venezia, 6 aprile 2019 – Il presidente della Regione del Veneto interverrà domani, domenica 7 aprile alla giornata di apertura della 53^ edizione del Vinitaly, a Veronafiere. Il governatore, che sarà in Fiera alle 10.30, alle ore 11.00 parteciperà, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, alla cerimonia inaugurale e alla sessione degli interventi di saluto alla quale saranno presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio. Alle 12.40, il presidente inaugurerà lo Stand del Veneto e, successivamente, parteciperà a numerosi eventi calendarizzati per il primo giorno della manifestazione.

