Progetto collegamento Belluno – Austria. Assessore De Berti: “Sono Fondi Ue, noi ci siamo, ma manca il sì della Carinzia. Folle accusarci di immobilismo” Apr 6th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 6 aprile 2019 – “La Regione ha già fatto tutta la sua parte per accedere al finanziamento comunitario CEF (Connecting Europe Facility) disponibile per studiare la prefattibilità di un collegamento intervallivo tra il bellunese e l’Austria. Chi polemizza su un nostro presunto disinteresse parlando di follia, probabilmente parla di sé stesso, magari condizionato dal clima elettorale europeo”. Lo dice Elisa De Berti, assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, commentando alcune prese di posizione critiche rispetto all’operato dell’Amministrazione regionale rispetto a un bando europeo dedicato alla mobilità. “Si tratta di un bando – sottolinea l’assessore – che interessa 7 Nazioni e 48 Regioni, tra cui l’Italia e il Veneto, nell’ambito della Macroregione europea Eusalp, per le cui progettualità complessive sono disponibili circa 100 milioni. Il progetto sul quale la Regione, tutt’altro che inerte, sta lavorando da tempo, riguarda la realizzazione di uno studio di prefattibilità ambientale e l’analisi costi-benefici per un collegamento intervallivo tra la provincia di Belluno e la Carinzia, e potrebbe ottenere fino a 3 milioni di fondi, a condizione che ci sia il cofinanziamento del 50%”. “Abbiamo già avuto vari incontri con il professor Giovanni Campeol, nostro rappresentante in Eusalp – precisa l’assessore – e abbiamo già chiesto ai possibili partner austriaci la disponibilità a partecipare. Il bando scade il 24 aprile e stiamo attendendo una risposta. A dimostrazione di quanto sia fazioso chi polemizza – aggiunge – informo che il professor Campeol ha scritto a un parlamentare nazionale austriaco per caldeggiare la progettualità, parlando di un’opportunità eccezionale per poter finanziare gli studi in questione”.

