Domenica dalle 9 alle 18 porte aperte all’Oficina Pollicino

Appuntamento domenica 7 aprile con “Oficina Pollicino porte aperte” presso la sede dell’associazione in via XXX Aprile a Belluno. Una giornata dedicata ai prodotti realizzati dalle splendide volontarie del Comitato Pollicino. Un momento per scoprire non solamente gli oggetti, ma soprattutto la macchina che opera nella vera realizzazione.

Per la prima volta sarà possibile vedere le volontarie all’opera con ago, filo e macchina da cucire.

«Nel dietro le quinte siamo in tanti, circa una quindicina di persone che donano il proprio tempo per la realizzazione dei prodotti» prosegue Gioia Merini, coordinatrice delle attività dell’Oficina Pollicino. «Prodotti splendidi, fatti a mano da volontarie che non mettono solamente la propria professionalità, ma soprattutto il proprio cuore. Signore di età diverse che hanno deciso di donare il proprio tempo mettendolo a disposizione della nostra associazione, a favore di Casa Pollicino.»

E la grande forza del Comitato Pollicino è proprio generata dalle tante persone che scoprono il meccanismo con il quale l’associazione fa del bene, donandosi personalmente a favore di chi ne ha più bisogno.

«L’Oficina Pollicino non ha età», commenta la presidente Morena Pavei, «ma da spazio a tutti, perché con Pollicino non c’è età! Abbiamo come esempio “nonna Emilia” che con i suoi 87 anni è una delle nostre volontarie più anziane ed allo stesso tempo pedina fondamentale per la creazione della linea “neonati” dell’Oficina.»

Emilia, classe 1931, non dona a Pollicino solamente il proprio tempo, ma anche la propria esperienza che ne aumenta la qualità dei prodotti dell’Oficina. «Ho sempre realizzato prodotti in lana e cotone per neonati, dedicati principalmente ai miei nipoti, ma poi con il tempo sono cresciuti. Da quando sono rimasta sola, il tempo era sempre più lungo e interminabile, proprio non passava mai, quindi ho cercato di rendermi utile per l’associazione Comitato Pollicino. Ho ripreso a realizzare prodotti per neonati con la qualità di una volta ed il poter aiutare l’Oficina Pollicino mi da sempre una grande gioia, perché mi permette di essere utile.»

L’Oficina Pollicino sarà aperta domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

L’appuntamento è utile anche per potersi avvicinare al mondo dell’Associazione Pollicino e, perché no, per rendersi utili e donare un pò del proprio tempo.