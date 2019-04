Pubblicato il Decreto che assegna le risorse a privati e imprese colpite dal maltempo Apr 4th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Associazioni, Istituzioni Venezia, 4 aprile 2019 – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna le risorse finanziarie per il maltempo. Dopo i vari passaggi governativi nei diversi uffici ministeriali, la registrazione alla Corte dei Conti e la discussione in Conferenza Stato Regioni, da questo momento le strutture commissariali potranno predisporre i provvedimenti contenenti le indicazioni per la raccolta delle domande e le relative istruttorie. Seguirà, quindi, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei beneficiari con l’indicazione dei contributi assegnati per spese di investimento. per l’abitazione principale, è previsto l’80% dell’importo ammesso con un massimale di 150.000 euro;

per le abitazioni diverse della principale fino al 50% dell’importo ammesso con un massimale di 150.000 euro;

per le attività produttive, per la ristrutturazione o la delocalizzazione delle strutture fino al 50% con un massimale di 450.000 euro.

per il ripristino o sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti il massimale è di 450.000 euro e il rimborso fino all’80%. Le domande dovranno essere corredate di specifica perizia asseverata e saranno ammesse a contributo anche le spese tecniche connesse. Per ogni informazione è possibile fare riferimento alla struttura regionale dedicata alla fase post emergenza che risponde al numero di telefono 041.2794737 e all’indirizzo email postemergenzeeventicalamitosi@regione.veneto.it.

