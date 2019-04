In ragione dello stato di allerta meteo in provincia è stata attivata dalle ore 16:00 di oggi e fino a cessate esigenze presso la Prefettura di Belluno la sala operativa integrata di protezione civile provinciale per monitorare l’evolversi della situazione e approntare immediatamente eventuali interventi di soccorso che si rendessero necessari.

La fase acuta dell’evento meteorologico avverso è attualmente in corso sulla parte meridionale della provincia, e successivamente sulle dolomiti, con durata stimata sino alla tarda mattinata di venerdì 5 aprile.

Sono infatti attese nel territorio provinciale precipitazioni particolarmente abbondanti e, specie in quota (1500/1800 m e dalla sera il limite scende localmente a 1000/1200 m), nevicate copiose, di entità via via minore a quote inferiori, tali da determinare un possibile aumento del rischio valanghivo.

Sono inoltre previsti raffiche di vento forte in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi attesi.

Alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche preannunciato, il Prefetto di Belluno rinnova l’invito alla popolazione ad evitare gli spostamenti, laddove non strettamente necessari, a non effettuare escursioni in quota e a non transitare e sostare presso ponti, cavalcavia, zone non antropizzate e in prossimità degli alberi, in particolare durante la fase più intensa del maltempo.

Si raccomanda, in ogni caso, di prestare la massima attenzione sia in caso di transito lungo la viabilità che in caso di spostamenti pedonali, per la possibile presenza e/o caduta di alberi e materiali in strada.

Si ricorda, inoltre, che è tuttora in vigore l’obbligo di circolare muniti di pneumatici invernali o con catene da neve a bordo.

Per quanto riguarda la viabilità si segnala:

la limitazione al transito ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 t. lungo la SS. 51 di Alemagna: dal km 108+000 in loc. Fiames al Km 118 + 150 loc. Cimabanche; e lungo la SS 52 Carnica: dal km 102 + 350 loc. Valgrande al km 110+100 loc. Passo M. Croce; dal km 71+600 loc. Lorenzago al km. 64+200 loc. Passo Mauria;

la chiusura dalle 18.30 dei seguenti passi stradali:

– S.R. 48 “delle Dolomiti” dalla progressiva km 76+280 (Passo Pordoi) al km 82+100 (località ponte Vauz);

– S.R. 48 “delle Dolomiti” dalla progressiva km 104+000 (località Pian di Falzarego) al km 116+500 (località Pocol);

– S.R. 48 “delle Dolomiti” dal km 124+300 (località Alverà) al km 134+800 (bivio Misurina);

– S.P. 49 “di Misurina” dalla progressiva km 2+500 (località Misurina) al km 7+800 (località Carbonin);

– S.P. 148 “Cadorna” dalla progressiva km 26+500 (Bivio Grappa S.P. 149) al km 33+720 (località Forcelletto);

– S.P. 346 “del Passo S. Pellegrino” dalla progressiva km 17+500 (località bivio Passo Valles) al km 14+200 (località Zingari);

– S.P. 619 “di Vigo di Cadore” (Casera Razzo) dalla progressiva km 12+000 (località Antoia) alla progressiva 23+550 (confine Provincia di Udine);

– S.P. 638 “del Passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900 (località bivio Posalf);

– S.P. 641 “del passo Fedaia” dalla progressiva km 16+950 (località Capanna Bill) 14+210 (confine con Provincia di Trento);

Si comunica che permangono chiusi i seguenti passi:

– S.P. 25 “del Passo Valles” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 346) al km 7+100 (località Passo Valles);

– S.P. 24 “del passo Val Parola” dalla progressiva km 0+000 (Passo Falzarego) al km 5+217 (confine Provincia di Bolzano).

Si ricorda inoltre che la S.P. 33 “di Sauris” rimane non transitabile per chiusura invernale.

I gestori delle strade assicureranno, anche attraverso i rispettivi siti internet (www.stradeanas.it; www.venetostrade.it), l’informazione relativa ad eventuali, ulteriori, provvedimenti di chiusura delle strade che dovessero rendersi necessari in considerazione dell’evolversi dell’evento.

In ogni caso, anche nei prossimi giorni, prima di fare un’escursione è bene controllare sempre il bollettino meteorologico (www.arpa.veneto.it) e nivologico (www.arpa.veneto.it; www.meteomont.gov.it; www.meteomont.org), rinunciando in caso di previsioni avverse o di elevato pericolo.