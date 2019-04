L’acqua, un bene comune: sabato 6 aprile, a Torch (Pieve), il secondo appuntamento con la decima edizione del Mese del Libro Alpago

Due libri raccontano l’assalto ai torrenti di montagna. Elisa Cozzarini, autrice del libro inchiesta “Radici Liquide” (ed. Nuova Dimensione, 2018) è l’ospite del secondo appuntamento del Mese del Libro Alpago insieme a Ezio Franceschini, autore del romanzo “Accadueò” (Lfa Publisher, 2018), che condurrà la serata in programma sabato 6 aprile (alle 20.30) alla ex latteria di Torch (Pieve). Entrambi i libri, da prospettive diverse, mettono al centro lo sfruttamento indiscriminato delle acque libere che scorrono nei torrenti dolomitici tutelati dall’Unesco, minacciando l’ambiente e il paesaggio.

Il primo è un lungo e impegnativo reportage condotto lungo tutto l’arco alpino, dalla Val d’Aosta al Friuli. Elisa Cozzarini, pordenonese, ha incontrato i numerosi comitati che contrastano il proliferare delle minicentraline idroelettriche in montagna, traendone un lavoro vivo e indicativo di una situazione che interessa molto da vicino anche il Bellunese, come confermano le cronache quotidiane.

“Accadueò” è un romanzo che parla di acqua rubata e interessi privati ma anche di montagna, della gente e delle persone che la abitano. Una terra di confine divisa da due guerre che non ha ancora ottenuto lo status di montagna, concesso invece ai cugini tedeschi. Personaggi in parte riconoscibili e in parte meno, come i luoghi in cui si svolge la vicenda narrata dall’autore e giornalista veneziano, curatore della rassegna insieme ad Antonio G.Bortoluzzi.

Presentati nell’ultime edizione di “Oltre le Vette” da Flavio Faoro, gli autori dei due libri citati sabato saranno ospiti dell’Aps dell’ex-latteria di Torch per condividere immagini, storie e testimonianze e confrontarsi su aspetti relativi all’ambiente e al territorio con il pubblico e con le associazioni Italia Nostra, Freerivers, Sos Fiumi e Peraltrestrade.

“Un tema importante quello dell’acqua”, commentano il vicesindaco di Alpago, Vanessa De Francesch e il consigliere Laura Funes, che seguono la rassegna culturale, di libri e di incontri con personaggi del territorio promossa dal Comune di Alpago col patrocinio degli altri due Comuni della conca “abbiamo visto chiaramente con Mercalli che le questioni ambientali interessano molto le persone che vivono in un contesto naturale come il nostro, bello quanto fragile”.

La serata è organizzata in collaborazione con la Biblioteca di Pieve.

La manifestazione culturale Mese del Libro Alpago, curata dallo scrittore Antonio G. Bortoluzzi e dal giornalista Ezio Franceschini, è promossa dal Comune di Alpago con il patrocinio della Regione, la Provincia e i Comuni di Chies d’Alpago e Tambre e organizzata in collaborazione con diverse associazioni e sponsor.