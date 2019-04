Roma, 3 aprile 2019 – Autonomia dei territori? Non si può inserire nell’intesa. Specificità di Belluno e Venezia? Non si può inserire nell’intesa. Principio di sussidiarietà verso gli enti locali? Non si può inserire nell’intesa.

Questi tre no definiscono la posizione del presidente veneto Zaia e trasformano il progetto di autonomia regionale come previsto dalla Costituzione in un piccolo regno pronto a sostituire il centralismo dello Stato con il centralismo della Regione Veneto.

Oggi, durante l’audizione in commissione bicamerale sul federalismo fiscale, il deputato veneto Roger De Menech ha chiesto esplicitamente «di inserire Belluno e Sondrio nell’intesa, così come previsto dalla legge Delrio, e di dare seguito alle regole di sussidiarietà. Per noi», ha detto De Menech, «l’autonomia è quella dei territori e dei Comuni perché solo rafforzando gli enti più vicini ai cittadini è possibile migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi».

La risposta del presidente è stata negativa su tutto il fronte. Zaia, trincerandosi dietro gli aspetti burocratici e invocando i cavilli dell’intesa, ha di fatto rigettato l’idea di spostare poteri reali dalla Regione verso il territorio. Ha promesso di lavorare al decentramento una volta ottenuta l’autonomia e siglato il patto con lo Stato.

«Non mi sorprende», conclude De Menech, «è in linea con il progetto di accentramento in atto, visto che la Regione si sta riprendendo dalle Province tutte le deleghe. Noi, da autonomisti e federalisti non avremmo avuto alcun problema a inserire questi elementi nell’intesa, anche perché a nostro avviso valorizzano l’intero accordo».