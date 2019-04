Ana coinvolta nell’organizzazione della Giornata della memoria degli alpini. Approvato stamattina in commissione Difesa l’emendamento di De Menech Apr 3rd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore Roma, 3 aprile 2019 – L’Associazione nazionale alpini dovrà essere coinvolta attivamente nell’organizzazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Lo prevede un emendamento presentato dal vice presidente della Commissione Difesa della Camera, Roger De Menech, approvato questa mattina dalla stessa commissione. «L’associazione custodisce la memoria e la storia degli alpini impegnati nei periodi bellici ma soprattutto in tempi di pace a garantire la difesa nazionale e il supporto alle comunità colpite da catastrofi», ricorda De Menech. Bastino gli esempi degli interventi a seguito del Vajont nel 1963 e del terremoto in Friuli nel 1976, oltre alle decine di missioni di pace svolte all’estero. E va riconosciuto che le esperienze e la professionalità degli alpini sono state tra le basi costitutive del sistema di protezione civile italiano». L’emendamento presentato da De Menech prevede “il coinvolgimento dell’Associazione nazionale alpini, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative, per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la Giornata della memoria e del sacrificio alpino”. Il provvedimento è stato approvato dalla commissione.

