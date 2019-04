45ma cronoscalata Alpe del Nevegal: iscrizioni aperte dal 17 aprile al 13 maggio

Belluno, 2 aprile 2019 La macchina organizzativa della 45^ Alpe del Nevegàl si è ufficialmente messa in moto ieri

sera. Nella sede dell’Asd Tre Cime Promotor, in via Nevegàl 6, a Castion, il presidente Achille Selvestrel ha incontrato componenti e principali collaboratori del comitato organizzatore per assegnare a ciascuno gli incarichi di competenza.

Già da tempo, comunque, il gruppo di appassionati bellunesi era all’opera per curare l’allestimento della corsa, confermata anche quest’anno nel calendario del C.I.V.M., il Campionato italiano velocità montagna, e in quello del

T.I.V.M. nord, il Trofeo italiano della montagna.

Le iscrizioni alla 45^ Alpe del Nevegàl si apriranno alle 8.00 di mercoledì 17 aprile e saranno possibili fino alle 24.00 di lunedì 13 maggio. L’elenco ufficiale degli iscritti sarà pubblicato alle 18.00 di mercoledì 15 maggio 2019.

La classica cronoscalata bellunese, la più ricca di tradizione sportiva della provincia di Belluno, considerato che la sua prima edizione si disputò nel 1954, si svolgerà lungo il collaudato tracciato di 5.500 metri, caratterizzato da un lungo rettilineo iniziale, che dalla piana di Caleipo, nel Castionese, si inerpica fino all’Alpe in Fiore, superando un dislivello fra partenza ed arrivo di 926 metri, con una pendenza media del 9,56 per cento. Il record del tracciato è stato stabilito lo scorso anno, in Gara 1, dal trentino Christian Merli, campione italiano 2018, che, con la sua Osella FA 30 Zytek, volò in 2.26.84 (1.52 sotto il suo precedente record del 2015), alla strepitosa media di 134,8 km/h. Solo la sfortuna gli impedì di partire in Gara 2 privandolo di quella che sarebbe stata la sua quinta vittoria assoluta all’Alpe del Nevegàl.

Quest’anno, Tre Cime Promotor ha intensificato i sempre proficui rapporti con gli Enti del territorio e le Forze dell’ordine. In modo particolare con Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, Ente proprietario della strada 31 “del Nevegàl”, che sarà teatro della competizione, e con Marco Bogo, Assessore allo Sport del Comune capoluogo. Entrambi sono due “amici” dell’Alpe del Nevegàl ed hanno ribadito tutto il sostegno necessario all’evento,

oltre all’apprezzamento per il grande impegno profuso dagli organizzatori. Alla Regione del Veneto, altro Ente da sempre vicino alla corsa bellunese, è stato chiesto il patrocinio all’evento che ha sempre goduto del sostegno, non solo formale, delle Istituzioni perché, ormai da lustri, grazie all’alto livello raggiunto, lo riconoscono come importante veicolo di promozione per il Bellunese e la Val Belluna.

Anche la 45^ Alpe del Nevegal ricorderà con appositi Trofei dedicati due grandi personaggi dell’automobilismo bellunese, purtroppo scomparsi, molto legati a questa corsa.

La competizione riservata alle auto storiche, per il dodicesimo anno, assegnerà il “Trofeo Mario Facca”, destinato al pilota che per somma di tempi nelle due salite di gara sarà risultato il più veloce della categoria. Mario Facca è un autentico “mito” dell’automobilismo bellunese e dell’Alpe del Nevegàl è stato anche uno dei più grandi sostenitori e promotori. Grazie alla sensibilità della famiglia, l’Alpe del Nevegàl riserverà un particolare tributo anche a Lino De

Salvador, per lunghi lustri coordinatore dell’allestimento del tracciato. Lino era un grande personaggio all’interno della Tre Cime Promotor e fin quasi in punto di morte ha dato molto a questa gara che più di tutte amava. Grazie alla sua attività, puntuale, competente e rigorosa, De Salvador è stato il primo Ufficiale di gara d’Italia ad ottenere la licenza di DAP, Delegato Allestimento Percorso. Una grande soddisfazione personale che lo ripagò dell’impegno

profuso in tanti anni di caparbia dedizione allo sport dell’automobile e alla “sua” Alpe del Nevegàl.

Sul sito internet dell’evento (http://www.trecimepromotor.com/alpe-del-nevegal2019) sarà pubblicata a breve la Race Guide, un agile manualetto di supporto, che raccoglie al suo interno tutte le informazioni logistiche e di servizio sulla gara. L’utile documento, alla cui stesura hanno alacremente lavorato la segretaria di manifestazione Ambra Dal Farra e il giovanissimo webmaster Francesco Bona, non si limita soltanto ad illustrare nei dettagli l’aspetto sportivo della 45^ Alpe del Nevegal, ma si spinge anche oltre, fornendo una serie di indicazioni di carattere storico, culturale e turistico sulla città di Belluno, sul Nevegàl e la Val Belluna, che potranno essere apprezzati in particolare da coloro che sulla “montagna dei bellunesi” arriveranno in occasione dell’appuntamento tricolore del 17, 18 e 19 maggio

prossimi.

Lo scorso anno, il debutto nel C.I.V.M. dell’Alpe del Nevegàl, registrò il successo assoluto del sassarese Omar Magliona, su Norma M20, già vincitore assoluto dell’edizione 2007. Con il sardo salirono sul podio il marsalese Francesco Conticelli, secondo, e il fasanese Francesco Leogrande, terzo, entrambi su Osella PA 2000. Le vittorie nei vari Gruppi furono appannaggio di: Domenico Tinella (Fiat 500 Giannini) “Le bicilindriche”; Rudi Bicciato

(Mitsubishi Lancer Evo) Gruppo A; Francesco Turatello (Osella Fastronik) Gruppo CN; Marco Sbrollini (Lancia Delta) Gruppo E1 Italia; Lorenzo Mercati (Mitsubishi Lancer Evo IX) Gruppo N; Antonio Scappa (Mini Cooper JCW) Racing Start; Ivan Cenedese (Renault Clio RS) Racing Start Plus; Lucio Peruggini (Ferrari 458 GT3) Gran Turismo; Stefano Miotto (Renault Clio Williams) Gruppo ProdE; Manuel Dall’O’ (Renault Clio RS) Gruppo ProdS; Omar Magliona (Norma M20) Gruppo E2SC; Manuel Dondi (Fiat X 1/9) Gruppo E2SH; Federico Liber (Gloria

C8P Evo) Gruppo E2SS. Il miglior tempo assoluto fra le storiche fu registrato da Agostino Iccolti, su Porsche Carrera Rs.