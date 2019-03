Il Consiglio dei Ministri Italiano ha adottato in data 30 maggio 2018 il Decreto Legislativo N. 81 di Attuazione della “Direttiva NEC Ue 2016/2284” concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Entro il 2019 gli Stati dovranno adottare un programma di controllo al fine di conseguire, a partire dal 2020, gli obiettivi fissati, che nel caso dell’agricoltura riguarda la riduzione dell’ammoniaca ( – 5% all’anno e dal 2030 – 16%). La questione ammoniaca riguarda specificatamente le concimazioni azotate, ma soprattutto gli allevamenti (letame e liquame).

L’ADOZIONE DI MISURE DI CONTROLLO E CONTENIMENTO SARA’ UN DRAMMA per le aziende agricole soprattutto per quelle zootecniche medio piccole della Montagna e delle zone svantaggiate in pendenza.

In montagna e pedemontana si chiuderanno le stalle, nessuna esclusa! Perché???

Perché dal 2020 per gli allevamenti è prevista la copertura delle vasche di liquame e le concimaie di letame. In montagna prevalgono le concimaie di letame a cumulo fuori terra (anche 2 mt in altezza), sia per le piccole che medie aziende zootecniche. Coprire una concimaia di letame come progettato dai sapienti burocrati comunitari e nazionali per la direttiva NEC, vuol dire anche, oltre che a metterci un tetto, anche chiuderla per tutti i lati del perimetro in maniera che non possano esalarsi nell’aria i vapori dell’ammoniaca prodotta dal letame. Sarà una bomba ad ologeria carica di ammoniaca, che potrà scoppiare in qualsiasi ora del giorno, o incendiarsi, con il calore del sole. In montagna fioriranno le baraccopoli, i capannoni per coprire le concimaie in sfregio al paesaggio! Come faranno gli allevatori a depositare giornalmente il letame nelle concimaie se queste devono essere chiuse quasi ermeticamente (riduzione emissioni per almeno il 40% NH3 ammoniaca); il letame è solido e voluminoso e viene scaricato dalla stalla giornalmente in concimaia da nastri trasportatori che sono anche voluminosi in altezza, quando viene distribuito il letame nei prati viene asportato dalla concimaia con caricaletame a gru o a pala trattorata, quindi le concimaie dovranno essere scoperte totalmente, quindi VUOALA? L’ammonica evapora nell’aria in barba alla Direttiva NEC.

E poi per lo spandimento nei prati del liquame, addio carri botte con cannoncino (che sparava il liquame su pendenze), ora prevedono lo spandimento del “pisarot” con un sistema di tubature a traino o per sotterramento con carri botte, dimenticando che ci sono le pendenze e metà dei prati non sono percorribili a traino, o che non si può sotterrare perché nel sottosuolo montano e collinare gran parte son sassi e “crode”.

Il Governo Italiano non può permettere tali amenità, le aziende saranno impossibilitate a conformarsi a ciò per evidenti ragioni tecniche e pratiche e orografiche. Conclusione CHIUDERANNO LE STALLE SUBITO! Diversamente una deroga deve essere fatta per le piccole e medie aziende di montagna e delle zone svantaggiate.

A.N.P.A. VENETO

Liberi Agricoltori

Via Isaia Irti 49 – Lovadina di SPRESIANO (TV)

Il Presidente Regionale

Casagrande p.a Paolo