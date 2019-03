Dall’1 al 6 aprile i Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) dell’ULSS 1 Dolomiti organizzano una settimana di promozione dell’affido familiare

L’affido familiare, di cui vi è necessità anche nella nostra realtà bellunese, è l’accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o di un ragazzo, anche solo per alcune ore al giorno, per alcuni giorni o per l’intera settimana.

E’ un gesto di solidarietà responsabile, un incontro tra due famiglie ed un bambino,

E’ un’esperienza arricchente, sia per chi decide di accogliere, sia per chi riceve l’aiuto.

Anche una piccola disponibilità di tempo può essere preziosa e può fare la differenza nella vita di un bambino.

Nel corso del 2018 sono stati 54 i minori accolti in affido familiare nel territorio dell’Ulss 1 Dolomiti.

Per informazioni rivolgersi a:

CASF Distretto di Belluno: tel 0437/514975 e-mail: centroaffido.bl@aulss1.veneto.it

CASF Distretto di Feltre: tel. 0439/883170 e-mail: centroaffido.fe@aulss1.veneto.it