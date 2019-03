Venerdì a Belluno la festa della protezione civile Mar 26th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Prima Pagina, Società, Associazioni, Istituzioni Venerdì dalle 18.30 alla Spes Arena di Belluno si terrà la cerimonia che la Regione Veneto ha voluto dedicare a tutte le componenti del volontariato regionale di Protezione Civile. Un appuntamento che intende essere momento di ringraziamento per il lavoro svolto nelle emergenze dai volontari che tanto si sono adoperati durante il maltempo dello scorso autunno ma anche in altre calamità succedutesi durante l’anno. Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ad aprire la serata saranno, infatti, gli interventi del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli e di quello dei vigili del Fuoco Fabio Dattilo, che daranno il benvenuto alle centinaia di volontari presenti. Verrà poi proiettato un filmato che illustrerà le attività dei volontari sul campo durante la tempesta Vaia e, successivamente, verrà data la parola al referente regionale del Volontariato di Protezione Civile Maurizio Cappello e del direttore dell’Ufficio Volontariato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Roberto Giarola che discuteranno dell’organizzazione del volontariato nel sistema di protezione civile. Il prof. Giuseppe Maschio, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e componente della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, interverrà proponendo una breve analisi sull’importanza della prevenzione. Ad allietare la serata è prevista la presenza del coro Monte Dolada che proporrà, come intermezzo ai vari interventi, alcuni canti dedicati alla montagna ferita. In conclusione della cerimonia seguirà un momento conviviale con la collaborazione e il supporto della cucina da campo dell’ANA di Belluno.

