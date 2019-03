La politica estera del Vaticano, con il professor Alessandro Grossato. Giovedì alle Conversazioni in Taverna di Liberal Belluno Mar 25th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Giovedì 28 marzo alle ore 18,30 ritorna la rassegna culturale Conversazioni in Taverna dell’Associazione Liberal Belluno. Relatore della serata il professor Alessandro Grossato, geopolitico, orientalista e storico delle religioni, che parlerà della politica estera del Vaticano. Conduce l’incontro Francesco Boco, saggista. Ristorante “La Taverna” – via Cipro, 7 – Belluno

