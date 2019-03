Ampelodesmos Mauritanicus, una proposta per salvare l’ambiente. Venerdì ore 10 all’Enaip di Longarone Mar 25th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Ampelodesmos Mauritanicus, una proposta per salvare l’ambiente Convegno pubblico venerdì 29 marzo, ore 10 Aula magna sede Enaip di Longarone. Intervengono, tra gli altri, Antonella Canini e Roberto Braglia dell’Università degli studi di Tor Vergata.

Conclude i lavoro Giuseppe Pan, assessore all’agricoltura della Regione Veneto.

Saranno messi a tema da un lato le fragilità del territorio bellunese e dall’altro i possibili strumenti di risanamento ambientale, tra i quali appunto una pianta l’ampeolodesmos mauritanicus (etimologicamente: ampelos vite e desmos vincolo, legame, legaccio: utilizzabile per legare la vite). Il convegno è organizzato da Acli Terra con le Acli del Veneto, Enaip Veneto, l’Università di Roma Tor Vergata e la Regione Veneto.

