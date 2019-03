La proposta. De Menech: investire il ricavato del legname sul Nevegàl per rilanciare l’area Mar 24th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 24 marzo 2019 _ I 512 mila euro incassati dal Comune di Belluno con la vendita del legname del Nevegàl vengano investiti tutti per il rilancio del colle. Lo chiede il deputato bellunese Roger De Menech consapevole delle difficoltà attraversate dall’amministrazione comunale e dalla società Alpe del Nevegàl per la gestione del comprensorio. L’incasso di 512 mila euro dalla vendita del legname è circa il doppio di quanto previsto ed è «un ottimo segnale», commenta il deputato. «Uno dei pericoli maggiori per la nostra economia dopo la tempesta di fine ottobre è il deprezzamento del legname, con un calo del valore complessivo fino a cinque volte rispetto al periodo precedente». Bisogna approfittare di questa opportunità, dice De Menech, «e utilizzare tutte le risorse raccolte per aiutare il Nevegàl, i suoi operatori e la società di gestione a mettere le basi per uno sviluppo duraturo dell’area. Ne ha bisogno il turismo veneto, ne ha bisogno Belluno».

