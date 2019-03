Ritrovato un corpo senza vita. Si tratta quasi certamente di Giocondo Ghirardo Mar 22nd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Ospitale di Cadore (BL), 22 – 03 – 19 A distanza di nove mesi dalla sua sparizione, potrebbe chiudersi la triste vicenda di Giocondo Ghirardo, l’ottantenne di Vittorio Veneto (TV), scomparso l’8 giugno del 2018, dopo aver lasciato la sua auto parcheggiata all’imbocco della Val Tovanella, a Davestra, dove, aveva detto alla famiglia, era diretto a cercare lumache. In centianaia nei giorni successivi erano stati impegnati nelle sue ricerche, senza purtroppo riuscire a far loce sulla sua fine. A rinvenire il corpo questa mattina la figlia e il genero di Ghirardo, che con determinazione non hanno mai smesso di cercare il congiunto in tutti questi mesi, percorrendo e ripercorrendo senza rassegnazione i versanti selvaggi della vallata. Il corpo si trovava in mezzo a un bosco, fuori sentiero, in località Pescoltre, una valle laterale della Val Tovanella, verso Ospitale di Cadore, a più di due ore di cammino da dove era stata ritrovata la macchina dell’anziano. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con il supporto del Soccorso alpino di Longarone e trasportata al campo sportivo di Davestra, per essere affidata al carro funebre. Sul posto i carabinieri.

