Inserimento di un nuovo pediatra per i Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Selva di Cadore e Rocca Pietore Mar 19th, 2019 | By redazione | Category: Prima Pagina, Sanità Dal prossimo 15 aprile 2019 nell’ambito territoriale dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Selva di Cadore e Rocca Pietore, verrà inserito il nuovo pediatra di libera scelta, dr.ssa Maria Tura, con incarico a tempo indeterminato. Lo comunica la Direzione generale dell’ Ulss n.1 Dolomiti. La pediatra eserciterà la propria attività presso l’ambulatorio di Caprile nel Comune di Alleghe in Corso Veneto n. 20.

I genitori dei minori che non hanno ancora compiuto i 6 anni d’età, sono invitati a voler effettuare, dal 15 aprile al 15 maggio 2019, la scelta a favore della citata pediatra, recandosi presso la sede distrettuale di Agordo –piano terra Ospedale- in via Fontana n. 36 – tel. 0437/645332 dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 13,00.

Si precisa altresì che, ai sensi della vigente normativa, l’assistenza pediatrica di base è obbligatoria fino al compimento del 6° anno di età ma può proseguire fino al compimento del 14° anno di età. Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi personalmente, si potrà delegare una persona di fiducia alla quale consegnare la Tessera Sanitaria cartacea, una delega e la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Dal 16 maggio 2019, qualora i genitori dei minori che non hanno ancora compiuto i 6 anni d’età non avessero effettuato la scelta del pediatra, la stessa verrà assegnata d’ufficio. Si comunica, inoltre, che gli assistiti riceveranno a breve una nota informativa in merito alla scelta del nuovo medico pediatra.

