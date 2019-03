E’ stato pubblicato in data 15 marzo 2019 sul sito di Azienda Zero il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 312 posti di operatore socio sanitario categoria b livello economico Bs, per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto e per lo IOV.

Il bando, pubblicato in data odierna anche sul sito dell’ULSS 1 Dolomiti www.aulss1.veneto.it, scadrà il 14 aprile 2019. Per l’ULSS 1 Dolomiti sono stati banditi, come da autorizzazione, 19 posti.

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta con apposita procedura telematica tramite il sito di Azienda Zero.

La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della normativa vigente, per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione.