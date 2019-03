Tempo da lupi. Venerdì ore 20 alla Sala San Felice di Trichiana Mar 17th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Meteo, natura, ambiente, animali, Pausa Caffè “Tempo da lupi” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 22 marzo alle ore 20 nella Sala San Felice di Trichiana. L’iniziativa vuole contribuire a portare a conoscenza della cittadinanza le dinamiche ecologiche e per certi versi sociali che stanno alla base della progressiva ricolonizzazione delle Alpi da parte del lupo. Si parlerà della distribuzione del lupo in Veneto e nel Bellunese in particolare, la sua biologia, il suo comportamento, le sue abitudini, le possibili interazioni con le attività umane ed i principali aspetti gestionali, le buone prassi da adottare, il punto di vista degli allevatori, gli scenari di una possibile convivenza. Interverranno il biologo naturalista Enrico Ferraro, da qualche anno sulle tracce dei lupi in Veneto, in particolare Asiago e Monte Grappa, Stefano Vendrami Tecnico Faunista dell’Amministrazione Provinciale di Belluno impegnato nel monitoraggio della presenza del lupo nella nostra provincia, Carmelo Motta Referente Veneto del Progetto Grandi Carnivori del WWF Italia, Raffaele Riposi presidente dell’Associazione Regionale Allevatori Equini, che porterà sul tavolo della discussione il punto di vista degli allevatori.

La serata sarà moderata dal naturalista Giuseppe Tormen del Gruppo Grandi Carnivori del CAI. L’iniziativa è dell’Associazione socio culturale Le Fregole di Trichiana, nata nel 2010 ed attualmente presieduta da Stefano Kofol, da sempre molto attenta agli importanti eventi che accadono non solo nel territorio del proprio comune, ma anche a livello nazionale, regionale e provinciale.

