Progetto giovani cavalli: due tappe anche al Mangruyo di Ponte nelle Alpi Mar 17th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Prima Pagina, Sport, tempo libero Prende il via domenica Sommacampagna il Circuito Giovani Cavalli FISE Veneto. L’idea, promossa dal polesano Athos Caselli, vuole valorizzare cavalli ancora giovani per il salto ostacoli e che vanno dai 4 ai 7 anni, con altezze a crescere dai 110 cm fino ai 130 proprio a seconda dell’età del cavallo.

La cosa curiosa è che le classifiche finali verranno fatte sui cavalli, e non sui cavalieri. Dopo la prima gara ve ne saranno altre quattro prima della finale prevista per fine settembre, ma di cui non è stata ancora decisa la località. Mentre è certo che due tappe di questo circuito si svolgeranno al Centro Ippico Mangruyo in località La Secca di Ponte nelle Alpi.

L’anno scorso alla finale si qualificarono 12 quattro anni, oltre 20 cinque anni e una dozzina di 6 anni, con grande partecipazione di binomi dalle province di Rovigo, Verona e Padova, un po’ meno da Venezia, Treviso e Vicenza.

