Lunedì in Sala Muccin il Gruppo “Progetta Nevegal Domani” presenta l’agenda per il futuro del Colle Mar 17th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Pausa Caffè, Società, Associazioni, Istituzioni Lunedì 18 marzo alle ore 20.30 alla Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII in Piazza Piloni a Belluno, il Gruppo #progettaNevegaldomani composto da operatori economici, associazioni culturali, turistiche e sportive, società di gestione, e cittadini residenti che lavorano, vivono e a cui sta a cuore il futuro del Nevegal, presenta l’Agenda strategica #Nevegaldomani. L’agenda si configura come un insieme di azioni condivise che nell’insieme restituiscono la vision complessiva del Nevegal di domani. Azioni dallo sguardo ampio e soprattutto “integrato”, per un futuro più stabile e positivo per il Colle e per il territorio che lo comprende. Sono invitate tutte le istituzioni, Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comuni di Belluno e Ponte Nelle Alpi , Comunità Montana di Belluno-Ponte. Ma anche comuni e altri attori del territorio limitrofo.

