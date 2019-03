Cortina d’Ampezzo (BL), 17 marzo 2019 – Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di Coppa, ed è così divenuto il più forte velocista italiano di tutti i tempi, sopravanzando anche l’ampezzano Kristian Ghedina, per molti anni recordman incontrastato.

Ma ora per “Domme” potrebbe arrivare la classica ciliegina su una splendida torta: il titolo italiano sulla nuova Vertigine, la pista che ospiterà le gare veloci maschili delle Finali 2020 e dei Mondiali 2021. L’occasione sarà quella dei Campionati Assoluti, che Cortina ospiterà dal 19 al 24 marzo prossimi, grazie all’organizzazione della Fondazione 2021.

Sarà per tutti l’occasione per effettuare il primo test sul tracciato a cui si lavora da molti anni e che rappresenta quanto di più moderno si possa trovare nello sci alpino di alto livello: 820 metri di sviluppo per una pendenza massima del 71%, con velocità che supereranno il 130 km/h. Un vero tuffo dall’alto delle Tofane che emozionerà il pubblico di tutto il mondo.

Intanto, però, saranno molti gli atleti che proveranno a “fare lo sgambetto” a Re Dominik per la conquista dello scudetto, a partire da Christof Innerhofer (Fiamme Gialle), l’altro azzurro di punta, quest’anno per tre volte a podio in Coppa e già titolare di due medaglie olimpiche e tre iridate. Ci saranno poi Matteo Marsaglia (Esercito) e Mattia Casse (Fiamme Oro), in crescita di rendimento nel finale della stagione e i giovani, come Davide Cazzaniga (Esercito), fresco titolare di un posto fisso nella prossima Coppa del mondo, o Florian Schieder (Carabinieri), che non perderanno l’occasione per mostrarsi alla ribalta.