Belluno, 14 marzo 2019 – Anche gli studenti delle scuole bellunesi aderiscono alla protesta per preservare il pianeta. Domani, 15 marzo 2019, nell’ambito dell’iniziativa “Fridays for Future”, lanciata a Stoccolma in occasione della COP24 da Greta Thunberg 16enne svedese, scenderanno in piazza per sensibilizzare il mondo politico affinché si prendano impegni concreti contro i cambiamenti climatici. Il tema è stato affrontato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso al Teatro Comunale di Belluno di martedì scorso “Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale – ha detto il Capo dello Stato – per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale”.

A livello provinciale, Simone Garavana, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti a nome degli studenti da lui rappresentati, in collaborazione con le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, l’ufficio Scolastico di Belluno e la Prefettura di Belluno in occasione dei Fridays For Future fa sapere che ha chiesto e ottenuto per domani alle ore 12:30 un incontro con il Prefetto, il Presidente della Provincia e il Sindaco di Belluno in Prefettura, per presentare una lettera aperta con una proposta concreta alla Comunità provinciale.

All’incontro – precisa Franco Chemello, docente referente alla Consulta Provinciale degli Studenti – saranno presenti, oltre al Prefetto e e alle autorità suddette, i rappresentanti della Consulta Provinciale e alcuni rappresentanti di Istituto, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Belluno.