Presentata oggi la 40ma edizione di Agrimont

Longarone, 13 marzo 2019 – Agrimont, il tradizionale appuntamento di inizio primavera che Longarone Fiere Dolomiti dedica all’agricoltura di montagna, è ormai giunto al prestigioso traguardo della 40esima edizione diventando autentico punto di riferimento per un settore strategico per la salvaguardia e la manutenzione dell’ambiente e funzionale alla crescita delle altre attività economiche.

La rassegna, che si terrà nei due fine settimana il 16 e 17 e dal 22 al 24 marzo 2019, si è affermata negli anni sia in termini di successo di pubblico sia per la qualità degli espositori specializzati, con un’ampia rappresentazione delle principali aziende di prodotti, macchine e attrezzature per l’agricoltura e tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano. Presenti in esposizione, tra le altre, aziende legate al settore del giardinaggio del florovivaismo, dei frutti e piccoli frutti, delle piante aromatiche e di quelle antiche, con una bella varietà di prodotti e piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell’orto e del giardino di casa.

Uno spazio particolare viene dedicato alla zootecnia, da sempre un settore strategico dell’agricoltura di montagna, con numerose aziende di prodotti e di attrezzature specifiche, e con la tradizionale rassegna delle principali razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori del Veneto.

Non mancano inoltre i prodotti agroalimentari tipici, caratteristici della montagna non solo veneta ma anche di altre regioni italiane e capaci di solleticare l’interesse ogni anno del grande pubblico di Agrimont (oltre 24.000 sono stati i visitatori nell’edizione del 2018).

Ad arricchire la 40^ edizione di questa rassegna è anche un programma di eventi collaterali che toccano tematiche di stretta attualità e che vedono coinvolte le associazioni di categoria. Un’attenzione particolare è dedicata alla produzione di miele e alla Giornata dell’Apicoltura di montagna, e ancora approfondimenti sulle politiche per l’agricoltura di montagna, sull’Agricoltura sociale, sull’Alimentazione animale di precisione, sulla Pastorizia transumante, sull’Allevamento suino allo stato brado e infine sul Vivere in pendenza con la presentazione del libro di Giannandrea Mencini e i racconti da parte di alcuni allevatori e coltivatori delle loro esperienze dirette nella specificità dolomitica tra Orti e Stalle.

Tra le attrazioni di questa edizione ci saranno inoltre le dimostrazioni di mascalcia equina nella giornata di domenica 24 marzo, mentre il 23 e il 24 l’ARAV metterà a disposizione un laboratorio per le analisi del fieno e del mangime. E ancora le dimostrazioni con teoria e pratica dell’innesto e della potatura nei due pomeriggi delle giornate di sabato da parte dell’Istituto “A. Della Lucia” di Feltre. Spicca infine la celebrazione della 7^ Giornata Europea del Gelato Artigianale, istituita dal Parlamento Europeo nel 2012 e con la consegna del 6. Premio “Ivano Pocchiesa” per l’attenzione e il contributo dato al mondo del gelato artigianale nell’attività giornalistica.

Il programma completo

Sabato 16 Marzo

Ore 12.00 Area Incontri – Pad. B

Cerimonia di Inaugurazione

6. Edizione del Premio a ricordo di Ivano Pocchiesa

Ore 9.00 Centro Congressi

Convegno sul tema “Una nuova politica per l’agricoltura di montagna” organizzato da Coldiretti Belluno, Coldiretti Veneto e Federforeste con la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti

Ore 14.30 Sala Barel

Progetto TOP-Value. Programma di Cooperazione Interreg V-A IT-AT

Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare

Ore 15.00 Area Incontri – Pad. C

Dimostrazione di “Teoria e pratica dell’innesto e della potatura”

Organizzato dall’I.I.S. Agrario “A. Della Lucia” di Feltre

Domenica 17 Marzo

Ore 9.00 Centro Congressi

Convegno sui temi “Il nosema: una minaccia spesso sottovalutata. Il rapporto tra i cambiamenti climatici e l’apicoltura.” Organizzato da Apimarca – Associazione Apicoltori – Treviso

Ore 10.00 Area Incontri – Pad. C

Tavola Rotonda sul tema: “Allevamento del suino alla strato brado: esperienze a confronto” organizzato da Coldiretti Belluno

Ore 15.30 Area Incontri – Pad. C

Presentazione del libro “Vivere in pendenza. Scelte di vita che cambiano la montagna bellunese” di Giannandrea Mencini, Supernova Edizioni

Giovedì 21 Marzo

Ore 15.00 Centro Congressi

Convegno dal titolo “Filiera Solidale Pefc: una strada per dare valore al legno di Vaia” organizzato da Pefc Italia in collaborazione con Veneto Agricoltura, Coldiretti Veneto e Federforeste

Venerdì 22 Marzo

Ore 14.30 Centro Congressi

Assemblea dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno

Ore 14.30 Area Incontri

Alimentazione di Precisione a cura di Coldiretti Belluno

Sabato 23 Marzo

Ore 10.00 Centro Congressi

Convegno “Agricoltura sociale e inclusione lavorativa: dalla teoria alla pratica” moderato dal giornalista Nicola Maccagnan. Evento organizzato dall’I.I.S. Agrario A. Della Lucia di Feltre e dai partner del progetto Working4Work finanziato dalla Misura 16.9.1 del PSR

Ore 10.30 Area Incontri – Pad. C

Incontro Annuale Territoriale delle Aziende socie A.R.A.V. Belluno e aziende in controllo Funzionale

Ore 14.00 Sala Barel

Momento dedicato al dialogo con i rappresentanti delle imprese, della scuola, del sociale e dell’associazionismo moderato dal team di Etifor. Evento organizzato dall’I.I.S. Agrario A. Della Lucia di Feltre e dai partner del progetto Working4Work finanziato dalla Misura 16.9.1 del PSR

Ore 15.00 Area Incontri – Pad. C

Presentazione Progetto FALARES Attività 2019/2020

“Un progetto per gli agricoltori nel rispetto dell’ambiente”

A cura del Consorzio Tutela Fagiolo Lamon della Vallata Bellunese IGP in collaborazione con UNIUD -Università di Udine Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali

Ore 15.00 Esterno

Dimostrazione pratica: “Teoria e pratica dell’innesto e della potatura”

Organizzato dall’I.I.S. Agrario “A. Della Lucia” di Feltre

Domenica 24 Marzo

Ore 10.00 Area Incontri – Pad. C

Convegno “24 Marzo – Giornata europea del Gelato artigianale”. Con l’intervento di Giacomo Mattinò, DG GROWT – Commissione Europea. A cura di MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale

Ore 10.00 Centro Congressi

“Giornata dell’apicoltura di montagna” organizzata da Apidolomiti Servizi

Ore 14.30 Centro Congressi

Seminario “La pastorizia transumante: un patrimonio da valorizzare”

Gli effetti sulla cura e biodiversità dei territori. La Candidatura Unesco

A cura del Centro Consorzi in collaborazione con Donne Impresa Coldiretti Veneto

Ore 16.30 Area Incontri – Pad. C

“Orti e Stalle si raccontano. L’agricoltura di montagna raccontata dai giovani”. Opportunità, scelte ed esperienze agricole e di allevamento nelle Dolomiti. A cura di Longarone Fiere

PADIGLIONE RASSEGNA ZOOTECNICA

Durante gli orari di apertura al pubblico esposizione di razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole allevate in Provincia di Belluno e allevamenti minori. A cura dell’ A.R.A.V. Associazione Regionale Allevatori del Veneto.

Sabato 23 Marzo

Ore 10.00 Laboratorio ARAV Servizi per gli Allevatori: NIR portatile per analisi rapida di fieno e Unifeed

Domenica 24 Marzo

Ore 10.00 Laboratorio ARAV Servizi per gli Allevatori: NIR portatile per analisi rapida di fieno e Unifeed

Durante la giornata dimostrazione di mascalcia equina a cura di Damiano Prizzon