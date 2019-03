Accordo Terna – Regione: attivata la commissione tecnica di coordinamento

Venezia, 12 marzo 2019 – E’ stata attivata, con provvedimento della giunta regionale, la Commissione tecnica di Coordinamento prevista dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 21 gennaio scorso tra la Regione del Veneto e Terna spa finalizzato alla realizzazione di interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio”.

Lo rende noto l’assessore regionale allo sviluppo economico e all’energia Roberto Marcato ricordando che il protocollo impegna i firmatari a svolgere azioni sinergiche per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture elettriche nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

“Con questo accordo – sottolinea Marcato – abbiamo aperto una strada nuova e straordinaria. Consente infatti di raggiungere risultati di grande portata come l’interramento dell’elettrodotto Dolo-Camin, un sogno che verrà finalmente trasformato in realtà dopo battaglie portate avanti per molti anni. Complessivamente questo accordo vedrà investimenti nel sistema veneto per un miliardo di euro e diventa rilevante anche per la crescita economica della nostra regione”.

Oltre agli obiettivi di carattere generale, l’intesa prevede interventi sulle infrastrutture elettriche dei territori del Bellunese colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali di ottobre-novembre 2018; l’adozione delle migliori e più avanzate soluzioni tecnologiche negli interventi sulle infrastrutture elettriche del territorio veneto, per perseguire la più alta sostenibilità economica, ambientale e sociale; la più ampia collaborazione con le Amministrazioni locali e con la popolazione, al fine di ottimizzare i processi di programmazione, progettazione, autorizzazione e realizzazione degli interventi elettrici necessari.

Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi il Protocollo prevede l’attivazione di una Commissione tecnica di Coordinamento, con funzioni consultive, composta da rappresentanti istituzionali di Terna spa. e dai direttori della Regione del Veneto dell’Area Sviluppo Economico e dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio oltre, eventualmente, da altre Aree, Direzioni regionali ed organismi tecnici. È previsto che ai lavori della Commissione possano partecipare, su invito, anche gli Enti locali di volta in volta interessati.

“Inoltre – conclude Marcato – abbiamo ritenuto che fosse opportuno prevedere che ai lavori possano partecipare, sempre su invito, anche soggetti portatori di interessi coinvolti negli argomenti oggetto di trattazione”.