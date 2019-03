Venezia, 11 marzo 2019 – Domani, 12 marzo, alle 10.30 presso il Cimitero monumentale di Fortogna, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia parteciperà all’omaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella renderà alle Vittime della tragedia del Vajont.

Alle 12.00, al Teatro Comunale di Belluno, il Presidente della Repubblica e il Presidente della Regione saranno presenti alla cerimonia in ricordo della calamità naturale che ha colpito il Bellunese con il maltempo di fine ottobre – inizio novembre scorsi.

Variazione percorsi servizio urbano per il 12 marzo 2019

Martedì 12 marzo 2019, per la visita del Presidente Mattarella, il Comune di Belluno ha disposto il divieto di circolazione veicolare, dalle 9:00 alle 15:00, nella traversa centrale di piazza dei Martiri, di conseguenza i percorsi dei bus del servizio urbano cittadino subiranno le seguenti variazioni:

A ARANCIO: ”P.ZZA VITT. EMANUELE – CASERE – ORZES”

Il capolinea sarà anticipato alla fermata di Via Dante.

Itinerario: Via Dante – Casere – Orzes

Ritorno sul percorso inverso.

J GIALLA: ”VIA DANTE – CASTION – CIRVOI” percorso invariato

C CELESTE: ”VIA DANTE – VISOME – MADEAGO” percorso invariato

B BLU: “BES – SALCE – P.ZZA VITT. EMANUELE – CUSIGHE – SALA”.

Itinerario alternativo: Salce – Via Dante – Via Segato – Ponte degli Alpini – Via Doglioni – Baldenich – Cusighe – Sala.

Ritorno sul percorso inverso.

H BIANCA: “OSPEDALE – P.ZZA VITT. EMANUELE – CAVARZANO – SOPRACRODA”.

Itinerario alternativo: Ospedale – Via Dante – Via Segato – Ponte degli Alpini – Via Doglioni – Sopracroda.

Ritorno sul percorso inverso.

R ROSSA: “MIER – OSPEDALE – P.ZZA VITT. EMANUELE – CAVARZANO – FIAMMOI”.

Itinerario alternativo: Mier – Ospedale – Via Dante – Via Segato – Via Gabelli – Baldenich – Fiammoi.

Ritorno sul percorso inverso.

L LILLA: “GIAZZOI – TISOI – P.ZZA VITT. EMAUELE – L’ANTA”.

Itinerario alternativo: Giazzoi – Via Dante – Via Segato – Via Gabelli -Via Lungardo – L’Anta.

Ritorno sul percorso inverso.

V VERDE: “BES – P.ZZA VITT. EMANUELE – SAFFORZE”

Itinerario alternativo: Bes – Sois – Mussoi – Via Dante – Via Segato – Via Gabelli – Baldenich – Veneggia – La Rossa – Safforze.

Ritorno sul percorso inverso.

Le fermate non comprese sugli itinerari alternativi saranno temporaneamente soppresse.