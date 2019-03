Lunedì Zaia a Belluno per l’inaugurazione dell’Unità di produzione dei farmaci antitumorali Mar 3rd, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Cronaca/Politica, Prima Pagina, Sanità Venezia, 3 marzo 2019 – L’Ulss 1 di Belluno entra a pieno titolo nell’eccellenza dell’oncologia veneta, con la realizzazione di una Unità Farmaci Antiblastici, usati per inibire o combattere lo sviluppo dei tumori, che permetterà di produrre direttamente le medicine necessarie alle terapie per tutti i malati del territorio provinciale. La struttura sarà inaugurata domani, lunedì 4 marzo, dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. L’appuntamento è alle ore 11.00 all’Ospedale San Martino di Belluno.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.