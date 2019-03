Venezia, 1 marzo 2019 – “Le donne e la loro dignità non si tutelano affatto con la riapertura delle case chiuse. La regolamentazione della prostituzione non dà alcuna garanzia contro lo sfruttamento, dobbiamo evitare scorciatoie semplicistiche e pericolose”. I consiglieri Cristina Guarda (Lista AMP) e Graziano Azzalin (Partito Democratico) si schierano contro il progetto di legge di iniziativa statale dell’esponente venetista Antonio Guadagnini per disciplinare l’esercizio della prostituzione, approvata ieri in Quinta commissione.

“Questo fenomeno è una vera e propria piaga, lede i diritti della persona e favorisce una cultura della sottomissione della donna. Non possiamo accettare che ci sia una parte di popolazione che ne sfrutta un’altra motivandola, magari, con maggiori entrate per le casse dello Stato poiché la prostituzione sarebbe tassata. Anziché pensare al gettito fiscale ci si impegni in azioni per ridurre la prostituzione. Dietro ci sono racket mafia e sfruttamento, fino ad arrivare a una vera e propria ‘tratta delle schiave’. E davvero c’è chi crede di risolvere tutto con un albo professionale? Se si vuole affrontare il problema, ci si confronti con associazioni e professionisti che da anni cercando di salvaguardare la vita di queste persone, che hanno una storia e una preparazione in merito”.

Ma i due consiglieri oltre al contenuto del provvedimento vanno all’attacco anche sul metodo: “È l’ennesima arma di distrazione di massa, si tratta di un Pdl statale che come gli altri presentati resterà in un cassetto romano, per non affrontare i veri problemi che affliggono il Veneto. E forse hanno ragione, poiché hanno ottenuto un ampio risalto mediatico. Ma è film che abbiamo già visto, ormai i consiglieri di maggioranza hanno abdicato al proprio ruolo, delegando tutto a Zaia, limitandosi a fare da passacarte”.