Ambiente e matematica, un connubio perfetto nel sabato del Gruppo divulgazione scientifica

“Arpav non solo meteo” e “La formula più bella del mondo” hanno coinvolto l’affezionato pubblico che segue gli eventi proposti dal Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti di Belluno.

Anna Favero – direttore del Dipartimento Provinciale Arpav di Belluno – ha illustrato le attività e i servizi svolti dall’Agenzia a tutela del territorio e ha fornito numerosi spunti utili per accedere alle informazioni ambientali pubblicate nel sito internet (www.arpa.veneto.it). Nell’intervallo tra le due conferenze, il direttivo del GDS Dolomiti ha consegnato le magliette premio del contest #vie della scienza disegnate da Marco Trevisan alla fotografia vincitrice dedicata a Girolamo Segato scattata da Larissa Roncaglia.

Paolo Alessandrini – docente di ruolo di matematica e consigliere del GDS – ha poi intrattenuto la platea con una piacevole chiacchierata mirata alla scoperta del senso della bellezza della formula di Eulero, universalmente nota come “la formula più bella del mondo”. Nel 1748 uno dei più grandi matematici della storia, lo svizzero Leonhard Euler, noto in Italia come Eulero, scoprì una formula semplice, elegante, magnificamente sorprendente e ricca di applicazioni pratiche. In essa convivono a stretta distanza l’una dall’altra, e senza litigare tra di loro, tutte le più grandi celebrità della matematica: il geometrico e sfuggente pi greco, la misteriosa unità immaginaria i, la costante di Nepero e i numeri naturali più piccoli e semplici che ci siano, ovvero lo zero e l’uno.

« Perché la formula di Eulero è bella? Perché – afferma Paolo Alessandrini, paragonato da uno spettatore a divulgatori del calibro di Piergiorgio Odifreddi e Piero Angela per la sua capacità di rendere la matematica alla portata di tutti – fa incontrare “personaggi” con storie speciali e diverse tra di loro».

Larixa