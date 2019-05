Riprendono a Feltre le Conversazioni in Museo con una conferenza di Nadir Stringa su La Ceramica nella Pittura in Veneto alla Galleria Rizzarda

Feltre, 25 febbraio 2019 – Riprendono le Conversazioni in Museo, ovvero gli appuntamenti con l’arte e la storia legate ai contenuti degli istituti museali cittadini e del territorio, con tre nuovi incontri che scandiranno la stagione primaverile.

Tutti gli incontri si terranno alla Galleria Rizzarda alle ore 17.00. La conferenza di apertura sarà tenuta sabato prossimo, 2 marzo dal noto storico della ceramica Nadir Stringa che affronterà il tema La Ceramica nella Pittura in Veneto. Si tratta del primo capitolo di un argomento più ampio che verrà approfondito dallo studioso in un secondo moment.

La presenza di prodotti ceramici nella Pittura vanta molti secoli di storia. Numerosi artisti hanno inserito oggetti fittili nei loro affreschi e nelle loro tele, non solo nelle “ultime cene” o nelle “nature morte”. L’aspetto interessante di questa “conversazione” non consiste solo su una carrellata di opere con presenza di maioliche o porcellane o terraglie; è soprattutto il risultato di una lunga ricerca che ha consentito di identificare, e in molti casi di rintracciare, i modelli utilizzati da pittori dell’area veneta dal Quattrocento al Novecento.

Ci sarà quindi la possibilità di ammirare, accanto ai quadri, gli oggetti originali, o pezzi simili a quelli, dipinti dagli autori nelle loro opere.

Sabato 20 aprile lo storico dell’arte Alberto Rizzi terrà un intervento dal titolo “A causa dei Giacobini o degli stessi Veneziani? In margine ai leoni marciani feltrini e alle relative distruzioni lapidee”.

Sabato 25 maggio tornerà quindi Nadir Stringa per sviluppare la seconda parte della riflessione con La pittura nella ceramica in Veneto.

I Posti sono limitati; la prenotazione obbligatoria sul sito: www.visitfeltre.info/eventi.