Misurina in Trentino – Alto Adige? Tatiana Pais Becher sindaco di Auronzo scrive a Rai1

Auronzo di Cadore, 25 febbraio 2019 – E’ successo un’altra volta. Un pezzo rinomato della provincia di Belluno è stato erroneamente collocato nel Trentino – Alto Adige nientemeno che dalla prima rete Rai Tg1.

Vittima del Tg1, edizione serale di domenica 24 febbraio, è Misurina, frazione di Auronzo di Cadore (Belluno – Veneto), erroneamente collocata in Val Pusteria (Bolzano – Trentino – Alto Adige) nel servizio realizzato dal TG1 Rai sui campionati sciistici delle Truppe Alpine (CaSta), svoltisi nei 4 Comuni di Auronzo, Dobbiaco, San Candido e Sesto.

Per questa ragione il sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher ha scritto al direttore della testata Rai Teresa De Santis, per segnalare lo svarione.

“Scrivo a nome dell’Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore, Paese delle Tre Cime di Lavaredo sito in Provincia di Belluno, Regione del Veneto, per porre alla sua attenzione la gravità dell’errore verificatosi nell’edizione serale del TG1 di domenica 24 febbraio u.s.” scrive il sindaco Tatiana Pais Becher, rendendosi così interprete e portavoce “della cittadinanza tutta, delle associazioni turistiche, degli albergatori, per chiedere un suo immediato intervento presso la redazione del TG1 richiedendo di rettificare quanto erroneamente diffuso, riparando così, almeno in parte, al danno di immagine causato al nostro Comune e alla Provincia di Belluno da parte del più seguito telegiornale nazionale”.

“Dopo anni di lavoro e di promozione turistica per veicolare l’immagine del nostro Comune e della Provincia di Belluno – prosegue la lettera del Primo cittadino – , dove è sito il 46% delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, come il territorio che può vantare la presenza del lago di Misurina e delle Tre Cime di Lavaredo, sono a chiederLe che questo sforzo non venga vanificato da un errore madornale causato dalla superficialità di chi avrebbe il dovere di informarsi sulla geografia dei luoghi prima di andare in onda”.

