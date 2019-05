Belluno, 22 febbraio 2019 – A quasi un anno dalle elezioni che hanno cambiato la maggioranza politica del Paese e dopo oltre sette mesi di governo pentaleghista il Parco Nazionale delle Dolomiti rimane senza presidente e rischia ora il commissariamento. La nomina dovrebbe essere fatta dal ministro dell’Ambiente, in accordo con la Regione.

«Se fino al 2018 era comprensibile, anche se non giustificabile, il dispetto della Regione a guida leghista nei confronti di un governo del Partito Democratico, oggi siamo alla pantomima», afferma la segretaria del Pd di Belluno, Monica Lotto. «M5S e Lega si sono messi d’accordo sulle poltrone dell’Inps in meno di 48 ore, ma non sono riusciti a indicare una figura autorevole per guidare un parco nazionale. È un’altra dimostrazione di disinteresse della Lega e della Regione Veneto nei confronti del Bellunese.

Singolare poi che l’assessore regionale, capace di fare le barricate negli anni scorsi contro i profili di competenza e valore proposti dal Pd, in un anno non abbia trovato qualche ora da dedicare alla sua provincia». «Il Partito Democratico, oggi come ieri, ritiene che la scelta del nuovo presidente debba basarsi su competenza, curriculum e professionalità e non sull’appartenenza politica, tutto ciò nell’interesse del Parco e del nostro territorio» conclude Lotto.

Finora il Parco delle Dolomiti è stato retto grazie al direttore e a un vicepresidente che, ricorda il deputato bellunese De Menech, «aveva in capo tutte le funzioni e ha potuto operare con poteri pieni e reali. È stato il modo per superare gli ostracismi della Regione Veneto. Ora però il vice presidente è in scadenza e bisognerebbe lavorare per il bene pubblico, invece che preoccuparsi dell’occupazione delle sedie».