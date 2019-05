Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia nella prestigiosa sede storica del Casinò, Cà Vendramin Calergi Feb 22nd, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Prima Pagina Il Principe Maurice condurrà gli ospiti in una atmosfera fiabesca ricreata dagli allestimenti di Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice di Venezia, dai costumi dell’Atelier Pietro Longhi e dalle performance artistiche della compagnia Nuart. After party con le selezioni musicali di Dj Oyadi Conto alla rovescia per il Lunatic Dinner Ball. Al via sabato prossimo, 23 febbraio 2019, dalle ore 21.00, nella prestigiosa sede storica del Casinò di Venezia, Cà Vendramin Calergi, illuminata per l’occasione dalle videoproiezioni dinamiche di DrawLight, il party del Carnevale di Venezia 2019. La cena ufficiale curata dal direttore artistico della kermesse Marco Maccapani è l’evento glamour della manifestazione. Un raffinato ed esclusivo gala immerso nell’atmosfera magica delle sale del piano nobile del cinquecentesco palazzo che si affaccia sul Canal Grande. Grazie al connubio tra le performance artistiche della compagnia Nuart, i costumi dell’Atelier Pietro Longhi e gli allestimenti di Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice, si crea un affascinante mix tra settecento veneziano, suggestioni “spaziali” ed incursioni cyberpunk. Un viaggio fuori dal tempo nel segno della luna, ispiratrice di sogni e stravaganze, mutevole e cangiante, filo conduttore dell’edizione 2019 della kermesse veneziana. Alle seduzioni visive si affiancano quelle del palato, grazie al raffinato menu gourmet pensato per l’occasione dagli chef del ristorante Richard Wagner. Introdotta da un aperitivo con mini buns in varie declinazioni, “cicheti”, finger food, nella cena saranno protagonisti i piatti della tradizione veneziana rivisitati. Tra questi, Risotto di branzino, mazzancolle e rucola e il Filetto di Rombo gratinato al basilico con ciliegini gialli, taggiasche e capperi mentre tra i dolci, Bavarese al cioccolato bianco e mirtilli, con profumo di fave di Tonka e crema al frutto della passione oltre ai simboli della ricorrenza carnascialesca veneziana quali frittelle e galani. Il tutto bagnato da Prosecco DOC del Consorzio di Tutela e vini di selezionate e prestigiose etichette del Veneto. Al termine della cena, dj set con le selezioni musicali della DJ internazionale Oyadi mentre chi vorrà provare il brivido del gioco potrà tentare la fortuna accedendo ai tavoli. L’evento si terrà, a partire dalle ore 21.00, sabato 23 febbraio (Sold Out), domenica 24 febbraio e da giovedì grasso 28 febbraio a martedì grasso 5 marzo. Prenotazione on line al sito: http://www.carnevale.venezia.it/ . Tramite call center Hellovenezia: +39 041 2424

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.