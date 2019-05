Escursione notturna a Cimolais e visita sui luoghi del Vajont Feb 21st, 2019 | By redazione | Category: Cultura e spettacoli, tempo libero, benessere, fuori provincia, Prima Pagina Ultimi due appuntamenti escursionistici di febbraio nel Parco delle Dolomiti Friulane. Un’escursione notturna a Cimolais e un’uscita a Erto sui luoghi del Vajont. Sabato 23 febbraio, inoltre, un pomeriggio a Claut tra ricordi, letteratura e musica.

Il Parco è inserito nel comprensorio montano soprastante l’alta pianura friulano – veneta. L’area protetta si estende dalla provincia di Pordenone a quella di Udine ed abbraccia la Valcellina (Comuni di Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso), l’Alta Valle del Tagliamento (Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto) ed i territori confluenti verso la Val Tramontina (Comuni di Frisanco e Tramonti di Sopra).

Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è il più vasto dei due soli Parchi del Friuli-Venezia Giulia: con un’area di 36.950 ettari. Nelle vicinanze si trova anche la Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina (304 ettari), gestita dall’Ente Parco stesso. http://www.parcodolomitifriulane.it/vivere-il-parco/escursioni-ed-attivita/#content-full

