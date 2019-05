La richiesta di Sinigaglia (PD): “Il Rapporto statistico è un documento fondamentale per capire il Veneto, venga presentato e discusso in Consiglio regionale”

Venezia, 20 febbraio 2019 – “Il prossimo Rapporto statistico regionale venga presentato e discusso in Consiglio. È fondamentale capire dove va il Veneto, quali sono linee di tendenza e fabbisogni per fare scelte politiche più adeguate”. La richiesta è arrivata oggi in Prima commissione dal consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia durante l’approvazione della Relazione delle attività dell’Ufficio di statistica per il 2018.

“Le attività hanno riguardato soprattutto l’analisi del sistema turistico del Veneto e il relativo impatto economico e ambientale. Nel giro di 20 anni sono quasi raddoppiati gli arrivi, 19 milioni nel 2017, +85,2% pari al 3,1% annuo, mentre sono aumentate del 35,3% le presenze, che hanno toccato quota 69 milioni. Il fatturato nel triennio 2013-2015 mostra una crescita del 3,2%, ammonta a oltre 3 miliardi quello delle imprese venete dell’ospitalità, segno che il turismo resta il settore trainante della nostra economia.

Il Rapporto 2019 dal titolo ‘Il bilanciamento dinamico tra le esigenze economiche, sociali e ambientali del Veneto’ sarà pronto a luglio: è un documento importante poiché delinea i processi in atto nella nostra Regione e merita una pubblicizzazione e discussione approfondita. Per questo chiediamo che venga presentato nel modo che merita, come accadeva fino a due anni fa – ricorda Sinigaglia – quando era oggetto di un convegno ad hoc”.