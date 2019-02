Autonomia: Zaia firmerà l’intesa che ignora Belluno? Feb 14th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore Sul rafforzamento dell’autonomia amministrativa della Provincia di Belluno, la bozza d’intesa con la Regione Veneto all’esame del Consiglio dei ministri non contiene alcun riferimento specifico. Zaia dirà che si apre comunque una grande stagione per il Veneto e quindi anche per i bellunesi. Ma, firmando questo schema di intesa, Zaia ignora il mandato ricevuto dai 110 mila bellunesi che parteciparono al referendum provinciale consultivo del 22 ottobre 2017 e la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto del successivo 15 novembre «per quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno» a cui attribuire «direttamente» alcune funzioni amministrative e le relative risorse. L’unico cenno ai territori, che si ritrova nel testo , è l’ovvia precisazione che nelle materie oggetto di intesa, la Regione Veneto «può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative a essa attribuite ai Comuni, alle Province, alla Città metropolitana di Venezia». Per i Bellunesi è una grande delusione. Maurizio Busatta

