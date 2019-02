“Biathlon Trophy Cortina”, Sci club Val Biois davanti a tutti

In gara al Fiames Sport Nordic Center, per la prima edizione dell’evento promozionale, 106 giovanissimi atleti delle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi provenienti da Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Austria. Organizzazione a cura di Sci club Cortina e AlpenPlus

Cortina d’Ampezzo – Lo spettacolo del biathlon giovanile al Fiames Sport Nordic Center di Cortina d’Ampezzo (Belluno) dove domenica 10 febbraio lo Sci club Cortina ha proposto, in sinergia con Alpen Plus, la prima edizione del “Biathlon Trophy Cortina”, evento promozionale dedicato alle categorie giovanili. La manifestazione ha visto confrontarsi le categorie dell’aria compressa, vale a dire Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, in gara su distanze comprese tra 1,5 e 4 chilometri e due serie di tiri al poligono. 106 i partecipanti, provenienti da Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Austria.

A livello di società, sul gradino più alto del podio sono saliti i bellunesi dello Sci club Val Biois che hanno preceduto lo Sci club Alta Badia e l’Unione sportiva Primiero. A livello individuale, questi i vincitori delle diverse categorie. Baby (Under 9): Elisabetta Ballan (Val Fiorentina) e Luca Aricò (Alta Badia); Cuccioli (Under 11): Elsa Canins (Alta Badia) e Gianluca Da Pian (Val Biois); Ragazzi (Under 13): Ilary Ravelli (Fondo Val di Sole) e Tobias Tasser (Alta Badia). Allievi (Under 15): Serena Frigo (Fondo Val di Sole) e Milton Moglia (Cortina).

«Archiviamo una bella giornata di sport giovanile» dicono Igor Ghedina e Igor Gombac, presidente e vice dello Sci club Cortina. «Per noi questa era la prima esperienza organizzativa in ambito biathlon e siamo contenti della risposta avuta. L’auspicio è che questa prima edizione del “Biathlon Trophy Cortina” possa essere l’inizio di un percorso importante».

