Sabato 16 febbraio alle ore 18.30 alla Libreria Tarantola di Belluno in via Psaro 13, si terrà la presentazione del volume La memoria dei corpi (Mondadori editore) della scrittrice Marina di Guardo.

Il libro

Giorgio Saveri non ha nemmeno quarant’anni ma sulle spalle ha accumulato abbastanza delusioni da ritirarsi a vivere nella magione di famiglia, una lussuosa e antica villa sulle colline piacentine ricca di opere d’arte. Unico contatto con il mondo è Agnese, la domestica che l’ha cresciuto al posto della vera madre, una donna algida morta molti anni prima in un incidente stradale, e del padre dispotico, che fino al giorno del suo suicidio non ha mai perso occasione di denigrarlo pubblicamente. Tutto cambia la notte in cui Giorgio si imbatte nella fascinosa Giulia, che ha il dono di capirlo come mai nessun’altra persona prima ma che di sé racconta poco, e che lo imbriglia in una relazione ambigua e ad alto tasso erotico. Quando però Agnese scompare nel nulla, Giorgio non ci sta, e inizia a indagare. Presto, il cerchio intorno alle bugie di Giulia si stringe, ma lei non è l’unica a nascondere segreti… Dopo “Com’è giusto che sia”, Marina Di Guardo ci regala un nuovo, sorprendente thriller, un meccanismo a orologeria dalle tinte rosso scuro di Basic Instinct, un tuffo nei luoghi oscuri che si annidano in ognuno di noi.

L’autrice

Marina di Guardo, classe 1962, è nata in Sicilia, una terra che a suo dire non le ha dato le possibilità che poi lei si è costruita, con sudore e fatica a Cremona.

Marina, infatti, proveniva da una famiglia di forte stampo patriarcale, e proprio per il fatto di essere donna, non le è mai stata data quell’importanza e quell’approvazione che ogni figlio cerca dai propri genitori.

Ha lavorato nella moda, come vicedirettrice dello showroom di Blumarine, prima di dedicarsi alla scrittura.

Ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo L’inganno della seduzione, pubblicato dalla casa editrice Nulla Die. E’ seguito, sempre per lo stesso editore, Non mi spezzi le ali (2014). Nel 2015 ha pubblicato nella collana digitale ZoomFiltri di Feltrinelli Bambole gemelle. Nel 2016 pubblica per la Delos Books l’ebook Frozen bodies.

Nel 2017 passa a Arnoldo Mondadori Editore e pubblica il romanzo Com’è giusto che sia.

Come le figlie, anche lei è molto seguita sui social network, specialmente su Instagram e tiene un blog, The Travel Passion,in cui pubblica tutte le fotografie dei sui viaggi.