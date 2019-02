Bit 2019, presentato il nuovo marchio Dolomiti e Milano-Cortina 2026

Milano, Borsa internazionale del Turismo, 10 febbraio 2019 – Presentato il nuovo marchio “Dolomiti. The Mountains of Venice” e la candidatura Milano-Cortina 2026, che segue la conferenza stampa del 19 gennaio 2019 a Cortina d’Ampezzo.

Allo stand della Regione Veneto anche Gian Marco Centinaio, ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Turismo, che ha dichiarato: “Le Dolomiti regalano esperienze uniche e di questo si nutre il turismo oggi. Così l’interesse internazionale si sposta sulle destinazioni con aspetti da scoprire e noi desideriamo far ragionare in modo trasversale diversi ambiti e proposte: le eccellenze gastronomiche, artistiche e naturali. L’Italia è una potenza mondiale per il turismo, riconosciuta a livello mondiale”; e Giorgio Palmucci, presidente di ENIT “Questa è la mia prima uscita come presidente di ENIT ed è un impegno che sento profondamente. Il potenziale di crescita è incredibile: farò tutto il possibile per meritare l’onore che rappresenta assumere tale ruolo”.

Federico Caner, assessore al Turismo e Commercio Estero della Regione Veneto. “Le Dolomiti: un patrimonio Veneto, un patrimonio che può attrarre anche gli amanti delle montagne che giungono a Venezia, con il doppio beneficio di sciogliere le criticità dell’overtourism a cui è soggetta un’icona del turismo veneto, nazionale e mondiale come Venezia e, nel contempo, valorizzare la ricchezza incredibile della nostra regione”.

Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno. “Come vedete dai richiami anche grafici tra gli stand, oggi ci presentiamo in sinergia con la Regione Lombardia e il Comune di Milano per un progetto condiviso tra più territori di incredibile fascino: le Olimpiadi del 2026. La candidatura è l’opportunità, già raccolta, per dimostrare la forza di questo gioco di squadra verso un obiettivo ambizioso e raggiungibile. Oggi è un giorno importante per la presentazione di un marchio che unisce Le Dolomiti a Venezia, le cui fondamenta poggiano sul legno proveniente dalla nostra terra”.

Gianpietro Ghedina, sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo. “Milano-Cortina 2026: il nostro lavoro è un lavoro di squadra con costi molto bassi e un impatto ambientale ridotto, grazie all’utilizzo di strutture preesistenti in varie regioni. La nostra è una candidatura forte e Cortina guarda a questa possibilità di rilancio con grande entusiasmo. Se lavoriamo assieme possiamo vincere le sfide del futuro con beneficio per tutti”.

Giuliano Vantaggi, direttore della DMO Dolomiti. Le Dolomiti, un territorio che non ha rivali per varietà e meraviglia di ricchezze naturali, culturali, enogastronomiche e di attività. Ora questa ricchezza è riassunta nel nuovo logo “Dolomiti. The Mountains of Venice”.