Un itinerario turistico Milano-Cortina guardando alle Olimpiadi del 2026: se ne parla lunedì alla Bit di Milano con il presidente Zaia Feb 9th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Lavoro, Economia, Turismo, Pausa Caffè Venezia, 9 febbraio 2019 – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parteciperà lunedì 11 febbraio, alle ore 13:00, nel padiglione 3, stand C21, della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera Milano City, alla presentazione dell’iniziativa denominata “Milano-Cortina: un itinerario turistico, culturale e gastronomico verso il 2026”. Dopo l’introduzione di Eugenio De Paoli, responsabile comunicazione della candidatura olimpica e la proiezione di un breve filmato sul percorso Milano-Cortina, interverranno i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Regione Veneto, Luca Zaia, e il vicepresidente FAI Marco Magnifico, che illustrerà l’itinerario. Saranno presenti, inoltre, Lara Magoni, assessore al turismo della Regione Lombardia, Federico Caner, assessore al turismo della Regione del Veneto, Martina Cambiaghi, assessore allo sport della Regione Lombardia, Antonio Rossi, sottosegretario ai grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, Roberta Guaineri, assessore al turismo e sport del Comune di Milano, Diana Bianchedi, dirigente del CONI.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.