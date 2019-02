Doppio appuntamento con Oscar di Montigny ad Auronzo di Cadore Feb 9th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè L’Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore, nell’ambito delle iniziative culturali, propone un doppio appuntamento con Oscar di Montigny, Direttore Marketing, Comunicazione e Innovazione in Banca Mediolanum, esperto di Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate Education, fondatore di Mediolanum Corporate University, ideatore e divulgatore dei principi della Economia 0.0 in cui coniuga business e management con filosofia, arte e scienza. Oscar Di Montigny incontrerà il pubblico nella Sala Consiliare del Municipio di Auronzo di Cadore giovedì 21 febbraio, alle ore 21, con un incontro dal titolo “Chi sono i Nuovi Eroi?”, che prende spunto dal suo libro “Il Tempo dei Nuovi Eroi”, edito da Mondadori. Ad introdurre e intervistare Oscar Di Montigny sarà uno scrittore d’eccezione come Mauro Corona. Venerdì 22 febbraio, alle ore 8,30, Oscar Di Montigny incontrerà gli studenti del Liceo Linguistico “Cadore” e dell’Istituto Comprensivo di Auronzo sempre in Municipio, all’interno della rassegna per le scuole “Il Mondo E’ Vostro Potete Cambiarlo”. Keynote speaker di forte impatto motivazionale, è spesso invitato a partecipare a forum e manifestazioni sia nazionali che internazionali. Il suo è un contribuire ad aiutare le giovani generazioni e le aziende ad affrontare le imminenti sfide del futuro. A settembre del 2016 pubblica con Mondadori il suo primo libro: “Il tempo dei Nuovi Eroi”. Il saggio affronta l’economia classica da una prospettiva olistica introducendo temi fondamentali di quella che viene definita Economia 0.0. Una disciplina che si fonda su capitale co-creativo culturale, trasparenza, gratitudine, su un rinnovato senso di responsabilità ed una grande focalizzazione sull’Essere Umano – il cui sviluppo interiore dev’essere il fine di qualunque disciplina sociale – e l’Amore, che viene qui definito l’atto economico per eccellenza. «Rimettere l’essere umano al centro di tutte le dimensioni della nostra vita, pubblica e privata. Fare del bene e farlo bene. Fare della propria vita un dono e fare di questo dono qualcosa di significativo per l’insieme», sono riflessioni maturate in anni di esperienze personali e professionali, di incontri significativi con personalità importanti quali Tara Gandhi, il Dalai Lama, Lech Walesa, Gorbačëv, Patch Adams e tanti altri, e sono al contempo i principi ispiratori del pensiero 0.0 che ha nell’economia solo la sua manifestazione ultima. Oscar è autore del blog Riflessioni per il terzo millennio (www.oscardimontigny.it), in cui indaga e analizza come i mega-trend del futuro determineranno nuovi scenari sociali e di mercato. Collabora a numerosi progetti editoriali fra i quali si segnalano: Panorama, Il Giornale – Speciale Innovazione, EconomyUp, Radio24, Radio Italia, RedBull.com. Quest’ultimo in ordine di tempo intitolato “New Heroes”, è realizzato in collaborazione con Red Bull™ Italia ed ha lo scopo di raccontare storie di giovani protagonisti dell’Italia di oggi che stanno startuppando progetti imprenditoriali ad alto impatto sociale e collettivo. Oscar è ideatore e divulgatore dei principi dell’Economia 0.0, in cui coniuga business e management con spiritualità, filosofia, arte e scienza. È stato advisor presso varie sezioni di Confindustria, sia nazionale che regionale, Associazioni di categoria, nonché in alcune delle più importanti aziende italiane fra cui Bricofer, Decathlon, Discovery Channel Italia, Enel, ERG, IBM Italia, ICOM, Intesa, KPMG, Microsoft Italia, Poste Italiane, Swatch Group Italia, Vodafone, Wurth.

