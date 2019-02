Rischio arancione valanghe su 20 comuni tra il Bellunese e il Vicentino. 86 zone monitorate dal Nucleo elicotteri dei carabinieri Feb 7th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Allerta arancione valanghe della Protezione civile regionale per le nevicate abbondanti della settimana scorsa. Con particolare attenzione a quelle aree colpite dal ciclone mediterraneo Vaia che si è abbattuto facendo schiantare intere zone boschive. A seguito del monitoraggio effettuato, sono 86 le zone a rischio di valanghe, situate in 20 comuni del Bellunese e di Asiago. Ad individuarle, attraverso i rilievi del mese di dicembre 2018, il personale dell’Arpa Veneto centro valanghe di Arabba e i militari delle Stazioni forestali dell’Arma dei carabinieri. Determinante per questi rilievi il sorvolo del Nucleo elicotteri e i carabinieri forestali del Servizio Meteomont che hanno individuato 50 aree nella prima fase e poi pianificato le operazioni per ulteriori 36 aree della seconda fase. I dati raccolti sono utilizzati in sinergia con le altre strutture interessate, quali l’Arpa Centro valanghe di Arabba, e i volontari del Soccorso alpino, per aumentare la sicurezza dei cittadini e fornire agli organi di protezione civile i supporti decisionali necessari alla tutela della popolazione, del territorio e delle infrastrutture.

