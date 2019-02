I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno celebrato oggi il Restitution Day, che ha permesso a deputati e senatori di donare alla Protezione Civile due milioni di Euro: lo annuncia con orgoglio Federico D’Incà, deputato veneto del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera.

“Oggi è il Restitution Day – spiega D’Incà – ci siamo tagliati lo stipendio da sempre, ma oggi è un giorno speciale perché i due milioni di euro che abbiamo restituito dall’inizio di questa Legislatura saranno donati a marzo alla Protezione Civile, che ne farà buon uso per aiutare e sostenere le popolazioni colpite dalle alluvioni. Ricordo a tutti che ad oggi il M5S ha tagliato oltre 100 milioni di euro dei propri stipendi da consigliere comunale, regionale , parlamentare ed europarlamentare”.

“Per me, in quanto bellunese – ricorda il parlamentare – questo giorno ha un valore ancora più importante, perché ho visto la devastazione che ha colpito la mia terra e la mia gente 100 giorni fa. I veneti hanno saputo rimboccarsi le maniche, come è nel nostro dna, per rimettere tutto a posto immediatamente ma questi aiuti alla Protezione Civile potranno dare un forte impulso alla situazione”.

“Ma non è tutto, perché altri 2,3 milioni di euro che abbiamo risparmiato come parlamentari andranno ancora una volta al Fondo per il microcredito alle imprese – ribadisce il deputato veneto – che in questi anni ci ha consentito di finanziare 10 mila imprese”.

“Entro l’anno imporremo a tutti i parlamentari il taglio dei loro stipendi e centinaia di milioni di euro verranno restituiti ai cittadini ad ogni Legislatura. – conclude D’Incà – L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto e lo faremo”.