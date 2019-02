Ristoranti che passione 2019, la guida ultradecennale di Riccardo Penzo con 500 ristoratori e 8mila tesserati

Vi piace mangiare bene e conoscere ristoranti di qualità? “Ristoranti che passione” la nuova guida 2019 curata dall’editore vicentino Riccardo Penzo ha scelto per voi i locali più appassionati in Veneto e dintorni. Una iniziativa ultradecennale che oggi coinvolge 500 ristoratori con una comunità di 8mila tesserati, e che vanta il Premio come miglior Sito Europeo.EU.

In 250 pagine, la guida presenta la selezione dei “locali che mettono il cuore” in Veneto, Brescia e Trieste. Ristoranti che Passione premia la buona tavola e offre delle promozioni esclusive in questo circuito virtuoso di locali aderenti. Il provincia di Belluno sono presenti 7 ristoranti: l’Osteria al Chichibio di Alano di Piave, La Locanda Case Bortot e il Ristorante Al Borgo a Belluno, Ristorante Al Camin e Ristorante Tivoli a Cortina d’Ampezzo, la Locanda San Lorenzo a Puos d’Alpago e il Ristorante Al Capriolo di Vodo di Cadore.

Per ogni ristorante la guida riserva una pagina con foto dei piatti proposti e del locale, con una scheda di rapida consultazione, le promozioni, e il consiglio di Riccardo.