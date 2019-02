Un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. Tanti piccoli incidenti stradali. Chiusa la strada per Schievenin ad Alano di Piave Feb 2nd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 2 febbraio 2019 – Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco bellunesi per l’emergenza maltempo in atto da ieri mattina alle 17 di oggi : · 32 interventi per prosciugamenti e danni d’acqua · 18 interventi per sgombero strade da auto e mezzi pesanti rimasti bloccati nelle stradi per la neve. · 19 tagli di piante e rami pericolosi · 7 rifornimenti idrici nel comune di Cencenighe Agordino · 6 incidenti stradali senza gravi conseguenze · 19 interventi vari, tra cui sgombero neve nel comune di Danta di Cadore per avaria mezzi comunali Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con personale libero richiamato in servizio che hanno integrato le squadre di soccorso. Pre-allerta la squadra valanghe dei pompieri con il gatto delle nevi, due moto slitte, e un quad pronti ad operare in ambiente innevato e impervio se necessario. Molti incidenti si registrano anche sulle strade bellunesi. Un tamponamento senza feriti a Sedico tra un 29enne rumeno e un 63enne di Belluno. Un altro incidente per una mancata precedenza a Santa Giustina, anche qui fortunatamente senza feriti, coinvolti un 79enne e un 45 entrambi del luogo. Un triplo tamponamento nei pressi del Ponte di San Felice, anche qui non ci sono feriti e tutto si è risolto con la constatazione amichevole. A Quero Vas, sulla Feltrina, un 23enne di Paese (Treviso) è uscito autonomamente di strada senza conseguenze per conducente e passeggero. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Santa Giustina e di Feltre. A causa di un crollo di una muratura di sostegno, la strada comunale per la frazione di Schievenin nel Comune di Alano di Piave è stata chiusa con ordinanza del sindaco. Ad Agordo il sindaco ha disposto l’evacuazione di 25 persone a seguito della caduta del masso di questa mattina. Veneto Strade ha disposto la chiusura della strada regionale 203 all’altezza del Km 28 + 400

