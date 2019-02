Maltempo. Zaia incontra le Regole d’Ampezzo Feb 2nd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 2 febbraio 2019 – “Ieri ho incontrato il direttivo delle Regole d’Ampezzo, con il suo presidente Flavio Lancedelli e il segretario Stefano Lorenzi, che mi hanno consegnato un pro memoria sui drammatici temi del ciclone di fine ottobre e dei boschi schiantati”. Lo rende noto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivelando di aver preso “un preciso impegno a esaminare una per una le indicazioni ricevute e a metterle in atto, ovunque ciò risulti possibile, una volte che, ormai a breve termine, si renderanno disponibili i fondi statali”. “Il pro memoria – informa il governatore – contiene precise richieste in termini di specifici finanziamenti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale; della necessità, che condivido, di una stretta concertazione sui criteri di taglio degli alberi abbattuti e di disboscamento; e, più in generale, della necessità di incentivare gli investimenti per attività straordinarie nei parchi”.

